Shane, il figlio di Taylor Hawkins, è tornato sul palco coi Foo Fighters

I Foo Fighters continuano a rendere omaggio a Taylor Hawkins durante il loro tour e, nonostante abbiano da poco annunciato che Josh Freese è il loro nuovo batterista, al loro concerto al Boston Calling venerdì, Dave Grohl e soci hanno voluto di nuovo sul palco il figlio di Hawkins, Shane.

“Che ne dite di fare una canzone con uno dei miei batteristi preferiti al mondo? Ragazzi, per favore date il benvenuto a Shane Hawkins”, ha detto il frontman alla folla prima che la band si lanciasse in I’ll Stick Around dei Foo Fighters.

Shane si è esibito con Dave Grohl & C. già diverse volte, in particolare durante un paio di concerti-tributo dopo la morte di suo padre nel marzo 2022.

Come allo show di apertura del tour dei Foo Fighters questa settimana nel New Hampshire, Grohl ha anche suonato una versione acustica da solista del brano di Hawkins Cold Day in the Sun in memoria dell’amico e compagno di band.