Shakira ha raggiunto un accordo per il caso di frode fiscale

Il giorno stesso in cui avrebbe dovuto iniziare il processo, Shakira ha raggiunto un accordo con le autorità spagnole per risolvere il caso di frode fiscale.

La cantante ha dichiarato a Variety: “Durante la mia carriera, ho sempre cercato di fare ciò che è giusto e di dare un esempio positivo agli altri. Questo spesso significa fare un ulteriore passo avanti nelle decisioni finanziarie personali e aziendali per ottenere la migliore consulenza in assoluto, inclusa quelle delle autorità fiscali più importanti al mondo come PricewaterhouseCoopers International Limited, che mi ha consigliato fin dall’inizio, e successivamente Ernst & Young Global Limited. Sfortunatamente, e nonostante questi sforzi, le autorità fiscali spagnole hanno avviato una causa contro di me come hanno fatto contro molti atleti professionisti e altri individui di alto profilo, prosciugando l’energia, il tempo e la tranquillità di quelle persone per anni”.

Shakira ha continuato: “Anche se ero determinata a difendere la mia innocenza in un processo che i miei avvocati erano sicuri sarebbe stato a mio favore, ho preso la decisione di risolvere finalmente questa questione con a cuore l’interesse dei miei figli che non vogliono vedere la loro madre sacrificare il suo benessere personale in questa lotta. Ho bisogno di superare lo stress e il peso emotivo degli ultimi anni e concentrarmi sulle cose che amo: i miei figli e tutte le opportunità che si presenteranno nella mia carriera, incluso il mio prossimo tour mondiale e il mio nuovo album, di cui sono estremamente entusiasta. Ammiro moltissimo coloro che hanno combattuto queste ingiustizie fino alla fine, ma per me, oggi, vincere significa riprendermi il tempo per i miei figli e la mia carriera”.