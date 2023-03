Shakira e la madre di Piqué si sarebbero menate

Quella che fu la relazione tra Shakira e Gerard Piqué si arricchisce di nuovi dettagli ogni giorno. Dettagli di cui forse avremmo fatto a meno, ma tant’è. I nuovi rumor dicono infatti che la mamma del giocatore avrebbe aiutato il figlio a nascondere a Shakira la sua relazione con Clara Chia Marti.

«Quando è iniziata la relazione tra Piqué e Clara Chia, la coppia si è rifugiata in una casa che i genitori di Piqué hanno a Cabrils, in Spagna», ha affermato la giornalista spagnola Laura Fa. Ma non solo: i media spagnoli hanno anche riferito che una persona vicina alla famiglia Piqué-Mebarak avrebbe assistito a uno scontro fisico tra Shakira e la madre del calciatore.

Secondo il testimone, mentre le due litigavano pesantemente, «Montserrat Bernabeu ha dato un pugno in faccia a Shakira davanti a Gerard e ai suoi figli». Tuttavia questo resta un rumor, perché nessuno delle due parti ha confermato. La rottura dei due è avvenuta lo scorso giugno, dopo che Shakira ha assunto un investigatore privato per spiare il suo ex e confermare i suoi sospetti.

La madre di Gerard Piqué intanto sostiene di aver fatto di tutto per far funzionare la relazione tra Shakira e il figlio, come ha raccontato al magazine Lecturas. Se le due fossero venute alle mani, si spiegherebbe anche il pupazzo di una strega che la cantante ha messo sul terrazzo di casa, rivolto verso l’abitazione dell’ex suocera. Fatene un film, presto.