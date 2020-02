Shakira e Jennifer Lopez, guarda il video dell’halftime show del Super Bowl 2020

Questa notte, Jennifer Lopez e Shakira hanno dominato il palco dell’halftime show del Super Bowl 2020. Con un elettrizzante medley di vecchie hit e nuove canzoni, le due dive hanno fatto ballare gli oltre 60mila spettatori dell’Hard Rock Stadium di Miami.

Shakira ha aperto le danze con una parata di hit come She Wolf ed Empire, con in più un remix reggaeton di Whenever, Wherever. Bad Bunny, recentemente nominato ai Grammy, è apparso per un frammento della loro hit I Like It, seguita dalla versione salsa di Chantaje, in cui Bad Bunny ha inserito alcuni versi del suo pezzo Callaíta. Dopo aver suonato Hips Don’t Lie, Shakira si è lanciata sulla massa di fan urlanti.

In cima a un grattacielo/palo della lap dance, Jennifer Lopez ha aperto il suo set con un remix funky di Jenny From the Block, insieme ai classici di inizio millennio Ain’t It Funny e Get Right. Accompagnata da dozzine di ballerini, ha continuato con una performance ispirata a Hustlers di Waiting for Tonight – poi J Balvin, anche lui nominato ai Grammy, ha suonato Qui Calor, il brano in collaborazione con Diplo, mixato alla canzone di JLo El Anillo. Balvin ha proseguito con la sua hit più famosa, Mi Gente, mescolata con il singolo di Jennifer Lopez del 2001 Love Don’t Cost A Thing.

Poi è arrivato il turno della figlia Emme Muñiz, che è apparsa sul palco per cantare una combo tra Born In The U.S.A. di Springsteen e Let’s Get Loud. Sullo sfondo è riapparsa Shakira, che ha suonato la batteria. Jennifer Lopez era vestita con un mantello di piume, disegnato per ricordare sia la bandiera americana che quella di Porto Rico. Le popstar hanno chiuso il set insieme con Waka Waka (This Time for Africa), la canzone che Shakira scrisse per i mondiali del 2010.

Prima dello show, le cantanti hanno annunciato la loro apparizione con due singoli: Lopez con la sua versione di Baila Conmigo di Dayvi e Shakira con Me Gusta, un lento reggaeton con Anuel AA. Per quanto riguarda i progetti per il loro futuro, J Lo sarà al fianco di Owen Wilson nel film Barry Me – in uscita quest’anno –, mentre Shakira è al lavoro sul seguito di El Dorado, album che ha vinto il Grammy nel 2017.