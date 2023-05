Shakira dimentica Piqué e dedica la nuova canzone ai suoi due figli

Proprio ora che ci eravamo abituati ad una nuova e fiera Shakira, l’artista colombiana ha deciso di cambiare ancora. Dopo lo strepitoso successo di BZRP Music Sessions Vol. 53, capace diventare il brano latino capace di raggiungere le 100 milioni di views su YouTube più velocemente, e l’altrettanta fortunata collaborazione con Karol G per TQG che le sono valse il premio di Woman of the Year ai Billboard Latin Women in Music, Shakira ha deciso di abbandonare (momentaneamente o meno lo scopriremo più avanti) la spavalderia di questi due brani a favore di una dedica spassionata ai propri figli.

Dimenticatevi i paragoni tra Ferrari e Twingo, tra Rolex e Casio, Acrostico è una ballata dedicata ai due figli avuti con l’ex compagno Piqué, Milan e Sasha. Tutto ciò che di nuovo Shakira aveva portato sul piatto in questi ultimi mesi – ma se volete una cronistoria completa passate da qui e qui – viene dimenticato in un innocuo video d’animazione per bambini che immaginiamo possa diventare quella canzone che la mamma dedica al proprio figlio/figlia durante una quinceañera nell’imbarazzo del festeggiato.

Il brano, inoltre, per continuare il suo viaggio nel didascalico, si chiama Acróstico (come il componimento poetico nel quale le prime lettere di ogni verso, lette per ordine, svelano un nome) ed è, in due brevi momenti, un acrostico dedicato ai due figli. Se comunque non avete ben capito cosa significhi, non preoccupatevi, nel lyrics video viene sottolineato graficamente.