Shade è positivo al coronavirus: «Non riesco a rappare, se ci provo mi strozzo»

Anche il rapper torinese Shade è positivo al coronavirus. La notizia arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha raccontato come sta vivendo la quarantena, le difficoltà a rappare, i commenti dei complottisti sui social.

«Sapete che sono stato parecchio male nei giorni scorsi, mi sono messo in isolamento preventivo e ho scoperto di essere positivo al COVID-19», ha detto. «Nella percezione comune questo virus attacca solo persone anziane o con patologie pregresse eppure io sono giovane, mi alleno quasi tutti i giorni, e vi garantisco che ci sono stati momenti in cui a fatica mi sono riuscito ad alzare dal letto e in cui perfino respirare bene mi sembrava la cosa più difficile del mondo».

Poi, in una serie di storie, ha raccontato delle difficoltà a registrare. «Essendo bloccato a casa mi sono detto: vabbè, almeno scrivo. Ho scritto una strofa… non riesco a rapparla! Continuo a tossire, non riesco a fare gli extrabeat. Il Covid mi ha tolto i poteri. Ogni volta che ci provo mi strozzo». Infine, i commenti del complottisti: «Dicono che Conte mi ha chiamato per convincermi a diffondere fake news… che ho una normale influenza e mi sono fatto suggestionare. Mi sembra di essere protagonista di una puntata di Black Mirror!». Poi un messaggio al presidente del consiglio: «Se mi vuoi chiamare fallo, ma se mi dici un orario… che sia quello».

Il video pubblicato su Instagram da Shade. Clicca per iniziare a vederlo