Sfera Ebbasta insieme ai Beatles e Amy Winehouse nel video di ‘Rockstar’

Sfera Ebbasta ha condiviso oggi il video di Rockstar, title track del suo ultimo album certificato con il triplo disco di platino.

«Il titolo del disco avrebbe potuto essere Trapstar, ma sarebbe stato riduttivo rispetto a quello che stiamo facendo: non è più di nicchia, siamo popolari – anche nel mercato – siamo belli chiari e presenti alla gente», aveva commentato Sfera nella nostra intervista, parlando del suo terzo lavoro in studio, realizzato insieme al fedele producer Charlie Charles. «Ormai il rap è il nuovo rock, come attitudine. Il rock, soprattutto in Italia è diventato musica leggera, e l’unica rockstar rimasta è Vasco».



Nella preview del video, pubblicato in esclusiva per Apple Music, si vede Sfera ripreso a capotavola durante un banchetto sui generis, dove il rapper di Cinisello canta la sua Rockstar al fianco di Beatles, Marilyn Manson e Amy Winehouse. Potete vedere un anteprima della clip cliccando qui.