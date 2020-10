Sfera Ebbasta, in anteprima una clip del film ‘Famoso’

«All’inizio eravamo tutti inesperti. Abbiamo dovuto capire come giravano le cose, quello che in cuor mio speravo è che tutto il progetto crescesse, i miei amici con me. È stato così».

Inizia così il cut del film/documentario di Sfera Ebbasta che vi mostriamo in anteprima. Famoso esce domani, 27 ottobre 2020, su Prime Video. Diretto da Pepsy Romanoff, è un racconto degli anni in cui tutto è cambiato, da Cinisello agli States, dove è stato a registrare i pezzi del disco in uscita a novembre con i feat di Future, J.Balvin, passando per Offset dei Migos, Steve Aoki, 7Ari, Lil Mosey. Uno dei brani poi, Hollywood, è prodotto da Diplo. «Faceva parte di quella cerchia di persone in cui credevo. Mi è sembrato uno sempre sicuro di sé» dice Charlie Charles. «All’epoca avevamo deciso che ogni venerdì sarebbe venuto da me in studio a registrare. Poi dormiva sul divano dello studio e il giorno dopo tornava a casa».

«Ho pensato subito che ci fosse qualcosa quando ho visto un suo video su YouTube», dice Marracash, tra i primi ‘big’ ad aver creduto nel talento del trapper. Il resto è nel video che potete vedere qui sopra.