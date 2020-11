Sfera Ebbasta ha annunciato le date del tour di ‘Famoso’

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album Famoso, Sfera Ebbasta ha annunciato le date del tour di supporto. Il rapper si esibirà a Roma, al Palazzo dello Sport, il 28 settembre 2021, dopo le date a Rimini (l’11 settembre, all’RDS Stadium), Milano (doppio concerto al Forum di Assago, il 13 e 14), Bologna (il 20, all’Unipol Arena), Torino (il 21, al Pala Alpitour) e Firenze (il 24, al Mandela Forum). L’ultima data sarà al Palasele di Eboli, il 2 ottobre.

Nel comunicato di presentazione si parla di uno show «unico, futuristico, in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta». Le prevendite sono già disponibili sul sito di Ticketone: nel caso in cui il concerto dovesse essere rinviato per il coronavirus, gli organizzatori garantiranno il rimborso del biglietto e anche dei costi di prevendita.

Famoso, nel frattempo, ha già battuto un record: è il disco più ascoltato nelle prime 24 ore dall’uscita della storia della musica italiana (16 milioni di stream complessivi, con tutte le 13 tracce in scaletta in cima alla Top 50 di Spotify). Il disco è al centro del nuovo speciale monografico di Rolling Stone, tutto dedicato alla nuova fase della carriera di Sfera e alla sua “pazza idea”, portare il rap italiano negli Stati Uniti.