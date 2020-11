Sfera Ebbasta, guarda il video di ‘Bottiglie Privè’

È online da pochi minuti il nuovo video di Sfera Ebbasta, Bottiglie Privé, primo anticipo del nuovo disco di inediti, FAMOSO, in uscita il 20 novembre.

Un video diretto da Pepsy Romanoff, che ha anche curato la regia del documentario disponibile su Amazon Prime.

«Tutto cambia e nulla resta uguale», canta Sfera Ebbasta nel brano. Una canzone diversa dal solito per il rapper, un brano essenziale, intimo, costruito su un giro di pianoforte, che racconta come è cambiata la sua vita in questi quattro anni.

Prodotto interamente da Charlie Charles, Bottiglie Privè è stata scritta di getto, all’improvviso, in uno di quei momenti in cui «si è felici e allo stesso tempo nostalgici», come spiega il comunicato di lancio. «Sfera si interroga sul valore delle cose e non sul loro prezzo. Lui stesso lo definisce il suo brano più maturo». E, se nell’anteprima audio il rapper si faceva fotografare vicino a una lapide col suo nome, il video si conclude con Gionata Boschetti (vero nome del rapper) ripreso dall’alto dentro a una bara. In piedi, davanti al feretro, il suo alter ego Sfera Ebbasta. Potete vedere il video qui sopra.