Sfera Ebbasta, guarda il video del nuovo singolo ‘Italiano Anthem’

Dopo Mammamia dei Måneskin, anche Sfera Ebbasta canta l’italianità. Lo fa in Italiano Anthem, il primo singolo estratto dal nuovo EP in collaborazione col producer Rvssian (i due hanno già collaborato in Pablo), che si intitola proprio Italiano.

“Gesticolo quando parlo come un vero italiano”, dice il testo, “morirei per la mia famiglia da vero italiano”. C’è persino un sample de L’italiano di Toto Cutugno.

Lo stesso si può dire dell’artwork ufficiale in stile cartone della pizza e del video – anzi del “film italiano”, come dicono i titoli di testa – tutto lusso, Ferrari, gioco d’azzardo e mare (di Capri e Anacapri). Potete vederlo qui sotto.

A maggio Sfera Ebbasta partirà per alcuni concerti in giro per l’Europa. La prima data è al Bataclan di Parigi, poi toccherà a Bruxelles, Barcellona, Londra, Madrid, Zurigo, Stoccarda e Francoforte. L’EP Italiano, invece, arriva il 6 maggio. Qui sotto copertina e tracklist.

Italiano EP

1. Italiano Anthem

2. Mammamia

3. Easy (feat. Fivio Foreign)

4. Sola (feat. Myke Towers)

5. X6 (feat. Bia)