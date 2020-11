Sfera Ebbasta, ecco il video di ‘Baby’ con J Balvin

Dopo Bottiglie Privè, ecco Baby. Sfera Ebbasta ha pubblicato il video del nuovo estratto dall’album Famoso. È un duetto con J Balvin scelto come singolo internazionale dell’album. Nel video diretto da Mattia Benetti e prodotto da Ocean Code Studio, i due ballano in un mondo parallelo in cui tutto sembra possibile.

Pubblicato venerdì scorso, Baby ha esordito al 36esimo posto della Global Top 200 e in quattro giorni ha superato quota 4 milioni di stream solo su Spotify.

«Balvin mi ha fatto sentire da subito parte di una famiglia, è un grande», spiega Sfera nel numero speciale cartaceo di Rolling Stone a lui dedicato che si trova in edicola. «Gli avevo mandato diversi pezzi, ma questo è sempre stato il suo preferito. È stato lui, poi, a mettermi in contatto con Sky Rompiendo, che ha prodotto la canzone».

Nel documentario su Famoso pubblicato su Amazon Prime Video, Balvin spiega che «non c’è niente di pianificato, nessuna strategia, solo una vera amicizia. Un giorno sono andato in Italia, ho guardato cosa stesse accadendo nel mondo musicale e c’erano cinque pezzi di Sfera in cima alla classifica. Mi sono detto: e dov’è la mia musica?». E ancora: «Siamo all’inizio di una vera e propria latino gang mondiale e io voglio vedere vincere la mia gente».

In Italia, le 13 canzoni di Famoso hanno occupato le prime 13 posizioni della Top 50. In sole 24 ore l’album ha fatto totalizzare 16 milioni di stream complessivi, un record per un artista italiano.