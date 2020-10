Sfera Ebbasta, ascolta il nuovo singolo ‘Bottiglie Privè’

«Tutto cambia e nulla resta uguale», canta Sfera Ebbasta in Bottiglie Privé, il primo singolo estratto dal suo nuovo e atteso album FAMOSO. È una canzone diversa dal solito per il rapper, un brano essenziale, intimo, costruito su un giro di pianoforte, che racconta come è cambiata la sua vita in questi quattro anni.

Prodotto interamente da Charlie Charles, Bottiglie Privè è stato scritto di getto, all’improvviso, in uno di quei momenti in cui «si è felici e allo stesso tempo nostalgici», come spiega il comunicato di lancio. «Sfera si interroga sul valore delle cose e non sul loro prezzo. Lui stesso lo definisce il suo brano più maturo».

FAMOSO uscirà il 20 novembre per Island Records. Per l’occasione Rolling Stone tornerà in edicola con un numero da collezione, uno speciale monografico che racconterà i segreti dell’album attraverso una lunga intervista esclusiva a Sfera e ai suoi principali collaboratori, un reportage con materiali esclusivi e foto inedite.