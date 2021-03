Sex Pistols, ecco le prime immagini della serie di Danny Boyle

Danny Boyle ha presentato su Rolling Stone US le prime immagini della miniserie dedicata ai Sex Pistols che sta girando per FX. Si intitola Pistol ed è basata su Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol, la biografia del chitarrista Steve Jones uscita nel 2018.

Il regista ha annunciato i membri del cast: Thomas Brodie-Sangster (La regina degli scacchi) interpreterà il manager Malcolm McLaren, Talulah Riley (Westworld) sarà Vivienne Westwood, mentre Christan Lees (Sun Records, nel ruolo di Jerry Lee Lewis) farà il bassista Glen Matlock.

Oltre ai nomi degli attori, Rolling Stone US ha pubblicato anche la prima foto dei “nuovi” Sex Pistols: Toby Wallace è Steve Jones, Anson Boon è Johnny Rotten, Louis Partridge è Aid Vicious, Jacob Slater è Paul Cook. L’immagine è un chiaro riferimento alla performance del 1977 a Top of the Pops.

«Immaginate di entrare nel mondo di The Crown e Downton Abbey con i vostri amici, immaginate di gridare le vostre canzoni e la vostra furia verso tutto quello che rappresentano», ha detto Danny Boyle. «Questo è il momento in cui la società britannica è cambiata per sempre. È il punto di detonazione della street culture del Paese… i giovani avevano finalmente un palco e potevano esibire la loro furia e il loro senso dello stile. Tutti dovevano stare a guardare, tutti avevano paura di loro, o li seguivano. I Sex Pistols»