Serj Tankian e Tom Morello suonano ‘Like a Stone’ per Chris Cornell, il video

Lo scorso sabato era il secondo anniversario della scomparsa di Chris Cornell. Una ricorrenza tragica, tanto per il pubblico quanto per chi ha condiviso il palco con lui. Come Tom Morello, che insieme a Serj Tankian dei System of a Down si è esibito in una toccante cover di Like a Stone.

La performance si è tenuta durante il Sonic Temple Music + Arts Festival a Columbus, in Ohio, durante il set di Morello. Potete vedere l’esibizione grazie al video qui sotto: il brano inizia a 4 minuti e 20 secondi, ed è seguito da Can’t Stop the Bleeding – un brano del repertorio solista di Morello –, suonata insieme a Gary Clark Jr. e Gramatik.

Anche Axl Rose ha omaggiato la voce di Soundgarden, Audioslave e Temple of the Dog. Durante una delle ultime date del Not In This Lifetime Tour, i Guns N’ Roses hanno suonato una cover di Black Hole Sun. Potete vederla qui sotto.