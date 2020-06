Sergio Sylvestre canta l’Inno ma si blocca: «Non ho dimenticato le parole, ero emozionato»

Ieri sera è stato Sergio Sylvestre, che ricordiamo anche come vincitore di Amici nel 2016, a cantare l’inno prima della finale di Coppa Italia. Una situazione inedita, senza pubblico, con lo stadio che ha accolto solo i giocatori, Sergio, e pochi addetti ai lavori. E che forse ha giocato sulle emozioni del cantante, che a un certo punto si è bloccato per qualche istante, come avesse dimenticato una parte del testo. Prima di riprendere e portare a termine l’esibizione:

Su Internet non si sono fatti attendere i commenti, tra tweet polemici, politici e purtroppo anche decine di commenti offensivi.

Intervistato dopo la partita, il cantante ha dichiarato: «Vedere uno stadio così vuoto e sentire questo eco fortissimo, mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte».

Tra i commenti, molti quelli che lo criticano per aver alzato il pugno a fine esibizione, tributo al movimento al movimento Black Lives Matter.