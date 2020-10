Senza volerlo, questo tizio ha riportato i Fleetwood Mac in classifica

Un video su TikTok dove un uomo canta Dreams mentre va in skate con una bottiglia di Ocean Spray Cran al lampone ha provocato un’impennata di ascolti del classico del 1977 dei Fleetwood Mac, fino a spingerlo nella Top 100 di Rolling Stone America.

Tratto da Rumours, il pezzo è attualmente al numero 29 della classifica che tiene conto sia della vendita, sia degli ascolti in streaming delle canzoni.

Il video di doggface208 su TikTok, che ha totalizzato oltre 16 milioni di visualizzazioni e che ha ricevuto l’approvazione dei Fleetwood Mac via Twitter, ha fatto raddoppiare gli ascolti del pezzo.

Nelle 72 ore precedenti il video di TikTok, Dreams è stato ascoltato in streaming in media 49 mila volte al giorno. Dopo il video di doggface208, gli ascolti sono diventati 105 mila al giorno e le vendite sono aumentate del 184%.

Su Spotify, lo streaming ha fatto registrare un +127% e in particolare un +242% di ascolti da parte di chi non aveva mai sentito prima il pezzo sulla piattaforma. Apple registra un +221%, Shazam un +1137% che indica il fatto che la canzone è stata scoperta da molte persone che non la conoscevano. Effettivamente, durante lo scorso weekend, il 15% chi ha sentito il pezzo su Spotify l’ha fatto per la prima volta (per lo meno sulla piattaforma), un dato del 53% più alto del normale.

Non è la prima volta che Dreams tona di moda grazie a TikTok. Era già successo nel 2018, grazie al classico balletto.