Senza troppo clamore, Jonny Greenwood è tornato a esibirsi in Israele. Dopo le polemiche che lo hanno investito per le collaborazioni con musicisti israeliani e i concerti fatti in quel Paese, dopo le pressioni o le minacce che hanno portato alcuni locali inglesi a cancellare i suoi show l’anno scorso, e dopo la “reunion” dei Radiohead, il chitarrista si è esibito giovedì e venerdì a Gerusalemme con l’israeliano Dudu Tassa, con cui collabora dal 2008.

Com’è noto, Greenwood ha sposato un’israeliana, ha idee progressiste e ha partecipato a manifestazioni contro il governo Netanyahu, ma come ha detto al Sunday Times tempo fa parlando del boicottaggio chiesto ai musicisti occidentali nei confronti di Israele, «passo molto tempo lì con la famiglia e non posso semplicemente dire: “Non faccio musica con voi stronzi a causa del governo”. Non ha senso. Non ho alcuna lealtà, né rispetto per il loro governo ovviamente, ma ne ho per gli artisti nati lì». A El Pais ha inoltre spiegato che «la musica che faccio con Dudu riporta in vita canzoni più antiche della maggior parte dei Paesi che oggi si stanno combattendo tra loro e questo per me sarà sempre la cosa più importante». Cancellare la musica, dice, «è come togliere i libri dagli scaffali».

L’anno scorso, prima dell’inizio del tour di “reunion” dei Radiohead, Thom Yorke aveva detto che la band non si sarebbe più esibita in Israele, come ha invece fatto in passato, ma anche che «Jonny ha radici lì, quindi capisco». Secondo Greenwood, il governo israeliano «potrebbe usare il boicottaggio per dire “tutti ci odiano, dovremmo fare esattamente quello che vogliamo”, il che è molto più pericoloso. L’unica cosa di cui mi vergogno è di aver trascinato Thom e gli altri in questo pasticcio, ma non mi vergogno di lavorare con musicisti arabi ed ebrei. Non posso scusarmi per questo». Il pasticcio di cui parla sono gli attacchi personali a Yorke e agli altri, e gli appelli da parte di Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) a boicottare i Radiohead.

Allo Sherover Theatre di Gerusalemme il chitarrista si è esibito con Tassa e una band di 17 elementi nell’ambito del Jerusalem International Oud Festival che durerà fino al 12 novembre. La scorsa settimana la Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel ne ha chiesto il boicottaggio. Il festival, scrivono, «si appropria della cultura araba (inclusa quella palestinese) presentando l’oud, lo strumento chiave della nostra tradizione musicale, come parte della cultura colonialista dell’Israele dell’apartheid». E ancora: «Greenwood afferma di non provare alcuna lealtà nei confronti del governo israeliano, eppure ha acconstentito ad essere headliner di un festival finanziato dal Ministero della Cultura e dalla città occupata di Gerusalemme durante un genocidio che ha ucciso pià di 75mila palestinesi a Gaza».

Come risposta indiretta, durante il concerto, riporta il Jerusalem Post, Tassa ha spiegato di avere riunito «amici provenienti da Israele, Baghdad e dall’Inghilterra» e che la musica può superare le barriere. Nel 2023 Greenwood e Tassa hanno pubblicato l’album Jarak Qaribak (più o meno: il tuo vicino è tuo amico) con la partecipazione di musicisti e cantanti provenienti da Siria, Libano, Kuwait e Iraq. Il senso del progetto di Greenwood e Tassa sta anche nella convivenza e nella miscela di tradizioni diverse provenienti dal Medio Oriente, nell’unione pacifica e dichiaratamente apolitica di musicisti e musiche arabe ed ebraiche, scritte da autori di religione musulmana, ebrea e cristiana. Secondo il BDS, si tratta di «appropriazione della musica araba».

Mercoledì scorso Boy George, che ha una posizione diversa da Greenwood e si è anzi irritato quando il Jerusalem Post lo ha citato nell’articolo sul concerto del chitarrista, si è esibito alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv. Da tempo acceso sostenitore dei «miei amici ebrei», ha pubblicato nei mesi scorsi We Will Dance Again, una canzone dedicata alle vittime del 7 ottobre (“If you’re confused, I stand with the Jews”) e ha detto che «c’è una parte della società che crede nella libertà d’espressione, ma non vuole che io abbia un’opinione, a meno che non sia precisamente la loro». Durante la visita nel Paese, Boy George si è anche incontrato col presidente Isaac Herzog. Si è poi nuovamente esibito sabato sera in un concerto speciale dedicato alla comunità dei sopravvissuti e di parenti delle vittime del Nova Festival.

Jonny Greenwood e Boy George risultano essere i primi musicisti occidentali di una certa fama a fare concerti nel Paese dopo il 7 ottobre 2023 e la guerra scatenata a Gaza. Greenwood in particolare ha suonato con Tassa a Tel Aviv sia nel 2024 che nel 2025. È la prima volta che lo fa dopo il ritorno sulle scene dei Radiohead, che nel 2027 saranno in tour in Australia e Giappone.