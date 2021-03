Selena Gomez si ritira dalla musica?

Selena Gomez potrebbe lasciare per sempre il mondo della musica. La popstar ne ha parlato nell’intervista della cover story di aprile di Vogue US, la prima del suo 2021, in cui ha spiegato anche perché è lontana dai social da tre anni, il suo rapporto con la stampa e la notorietà improvvisa dell’era Disney, i suoi progetti futuri.

«È difficile continuare a fare musica se la gente non ti prende davvero sul serio», ha detto Gomez della sua carriera. «A volte ho pensato: Ma che senso ha? Perché continuo a farlo? Ero convinto che Lose You To Love Me fosse la mia miglior canzone in assoluto, ma per qualcuno non era ancora abbastanza. Credo che ci siano tante persone che apprezzano le mie canzoni, e le ringrazio, ma per continuare… credo che il prossimo album dovrà essere diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di ritirarmi». Quando la giornalista le chiede di spiegarsi meglio, lei risponde: «Devo essere cauta, voglio giocarmi davvero le mie possibilità nella recitazione».

Nell’intervista, la popstar ha anche raccontato le difficoltà che ha vissuto quando è diventata famosa per la prima volta. «Vivo ancora con questa sensazione inquietante, ho paura che la gente mi veda ancora come la ragazzina della Disney», ha spiegato. «Il mio lavoro era essere perfetta. Sei considerata una figura a cui i bambini si ispirano, è una cosa che prendono molto seriamente». In più, c’era l’attenzione morbosa della stampa e dei tabloid. «Volevamo dire qualcosa ai paparazzi ma non si può, perché è esattamente quello che vogliono», ha raccontato. «Ricordo che andavo in spiaggia con la mia famiglia, e in lontananza c’erano questi uomini adulti che scattavano fotografie a una 15enne in costume. Ti senti violata».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Infine il suo rapporto con i social, da cui Gomez dice di essersi allontanata perché «stanca di leggere così tante cose orribili. Stanca di vedere le vite degli altri. Quando ho deciso di smettere, mi sono sentita immediatamente libera. La vita che avevo di fronte era la mia, ero presente, non sarei potuta sentirmi più felice di così».

In attesa del suo quarto – e forse ultimo – album, Gomez si prepara comunque a pubblicare Revelación, il suo primo EP in lingua spagnola. Contiene sette canzoni (tra cui l’ultimo singolo Baila Conmigo) e uscirà venerdì 12 marzo.