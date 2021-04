Selena Gomez scrive a Mario Draghi: no, non è l’inizio di una barzelletta

Caro Mario ti scrivo, così mi distraggo un po’. La popstar americana Selena Gomez ha scritto al nostro premier, Mario Draghi, su Twitter. Il motivo? La richiesta di distribuire le dosi in eccesso di vaccino per il Covid alle persone più bisognose. «Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me. Chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino alle persone che ne hanno più bisogno. Draghi Possiamo contare su di te?»

Want to help end the pandemic once and for all? Join me and let’s ask world leaders like Italy’s Prime Minister Mario Draghi to donate their extra COVID-19 vaccine doses to the people who need them most. @Palazzo_Chigi -can we count on you? #VaxLive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021





Selena ha scritto anche ad altri primi ministri, dallo spagnolo Pedro Sánchez al francese Emmanuel Macron.

Inutile dire che le risposte al tweet sono state moltissime. Dal classico «Selena, non li abbiamo manco per noi», ad altre decisamente più esilaranti, tipo:

Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presidente. Quello good and bono non ci sta più. Maybe riprova next time and sarai più lucky. Your friend Miley Cyrus, lei yes che sapeva lanciare le wrecking ball a quello giusto. — Visconte Rampante (@eroticostomp) April 24, 2021





Dietro questa serie di tweet ci sarebe il ‘Vax Live’, evento previsto per il prossimo 8 maggio, un concerto per riunire il mondo e chiedere una equa distribuzione delle dosi vaccinali. Sul palco Jennifer Lopez, J Balvin, Foo Fighters. Come scrive AdnKronos, l’iniziativa ha il supporto di numerosi leader politici tra cui, appunto, il premier Mario Draghi.