Secondo Chris Shiflett i Foo Fighters potrebbero fare un nuovo album senza Taylor Hawkins

Dopo la morte di Taylor Hawkins molti fan si sono fatti domande sul futuro dei Foo Fighters: Dave Grohl continuerà a fare dischi a nome del gruppo senza l’amico? È un’eventualità che Chris Shiflett non esclude affatto.

È quanto emerge da un’intervista rilasciata dal chitarrista al podcast The Plug with Justin Jay. Parlando del fatto che i giornalisti gli stiano o meno facendo domande sulla morte di Hawkins, Shiflett spiega che «la maggior parte delle persone che incontro trattano l’argomento con rispetto oppure evitano del tutto di parlarne». E aggiunge: «Immagino che l’argomento verrà fuori se mai faremo un altro disco dei Foo Fighters e riprenderemo a fare promozione».

«Sono entrato nel gruppo nel 1999, Kurt Cobain era morto da un pezzo, eppure gli intervistatori s’incartavano per chiedere di lui a Dave senza però fargli domande esplicite. Potrebbe succedere di nuovo».

