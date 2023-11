Sean ‘Diddy’ Combs e Cassie hanno raggiunto un accordo dopo le accuse di stupro

Sean Combs e Cassie hanno raggiunto un accordo nella causa intentata dalla cantante contro Diddy, in cui lei lo accusava di stupro, traffico sessuale e abuso fisico.

Nelle dichiarazioni ottenute da Rolling Stone, entrambe le parti hanno affermato di aver raggiunto un accordo; l’entità economica però non è stata resa nota. “Ho deciso di risolvere la questione amichevolmente a condizioni sulle quali ho un certo livello di controllo”, ha dichiarato Cassie, il cui vero nome è Casandra Ventura. “Voglio ringraziare la mia famiglia, i fan e gli avvocati per il loro sostegno”.

In una dichiarazione separata Combs ha scritto: “Abbiamo deciso di risolvere la questione amichevolmente. Auguro a Cassie e alla sua famiglia tutto il meglio.”

L’avvocato di Ventura, Douglas Widor, “ha lodato” la sua cliente “per aver avuto la forza di parlare pubblicamente”.

La cantante ha intentato causa giovedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. L’etichetta di Combs, la Bad Boy Entertainment, così come la Epic Records, la Combs Enterprises LLC e altre sono state citate come co-imputate. Ventura è stata dipendente di queste aziende dal 2006 al 2019.

Nella denuncia Cassie ha affermato che gli abusi sono iniziati nel 2005, quando Combs avrebbe iniziato a somministrare alcol e droghe: lei al tempo aveva 19 anni. Ha anche accusato Combs di averla picchiata e costretta a fare sesso con prostituti, che secondo lei lui avrebbe anche filmato. Ventura ha anche dichiarato che Combs l’ha violentata dopo essersi introdotto con la forza in casa sua nel 2018.

In seguito alla notizia della causa, Aubrey O’Day – l’ex cantante del gruppo femminile Danity Kane che aveva firmato un contratto con la Bad Boy Records di Combs – ha mostrato il suo sostegno alla cantante. “Sono anni che cerchiamo di dirvelo. Preghiamo per questa regina 🙌🏼 @cassie”, ha scritto nelle stories di Instagram.

Da Rolling Stone US