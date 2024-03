Sean ‘Diddy’ Combs, blitz nelle sue case per un’indagine su traffico sessuale

Il 25 marzo le case di Sean “Diddy” Combs a Los Angeles e Miami sono state perquisite dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti nell’ambito di un’indagine federale sul traffico sessuale. Lo ha riportato Fox 11 .

Un video della scena mostra i suoi figli King e Justin in manette. L’indagine sul traffico sessuale arriva pochi mesi dopo che la cantante Cassie Ventura aveva citato in giudizio Diddy per stupro, traffico sessuale e anni di ripetuti abusi fisici. Le accuse erano state negate e in seguito c’era stato un patteggiamento tra le parti.

P. Diddy’s Los Angles Holmby Hills home being raided by government. Looks as if his sons King and Justin are in cuffs. #diddy #pdiddy #badboy pic.twitter.com/dt5s1upMs8

