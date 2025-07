Sean “Diddy” Combs assolto dalle accuse più pesanti

È arrivata la sentenza del processo a Sean “Diddy” Combs che si è svolto a New York nelle ultime sette settimane. Il rapper e discografico è stato dichiarato colpevole per il trasporto di persone ai fini della prostituzione (due capi di imputazione relativi a questo reato), ma è stato assolto dalle accuse più pesanti di sex trafficking (tratta a scopo sessuale) e racketeering (associazione a delinquere).

In buona sostanza, il reato di sex trafficking, il più grave, comporta l’uso di forza, minacce, inganno o coercizione per costringere una persona a prostituirsi. Il reato di transportation to engage in prostitution per il quale è stato condannato Diddy prevede che si portino persone da uno Stato all’altro con l’intento consapevole che tale persona si dedichi alla prostituzione, senza che sia esercitata della forza o fatte minacce.

Combs è stato visto in tribunale in ginocchio, con la testa appoggiata a una sedia, nell’atto di pregare. Dopo la sentenza ha abbracciato uno dei suoi avvocati. I familiari hanno applaudito. Se il trasporto di persone ai fini della prostituzione prevede infatti una pena massima di 10 anni, per sex trafficking e associazione a delinquere si può arrivare all’ergastolo. «Riavrà la sua vita», ha commentato uno degli avvocato difensori Marc Agnifilo, che ha chiesto il rilascio su cauzione del rapper in attesa che il giudice Arun Subramanian stabilisca la pena.

La giuria è giunta al verdetto dopo tre giorni di discussioni. L’accusa di sex trafficking era stata formulata dopo le rivelazioni di Casandra “Cassie” Ventura, cantante ed ex di Diddy, rivelazioni che avevano portato all’arresto del rapper a settembre. Non significa che le violenze non ci sono state, ma che è passata la linea difensiva del rapper secondo cui «una cosa è la violenza domestica e una la tratta a scopo sessuale». Per Douglas H. Wigdor, avvocato di Cassie Ventura, il caso Diddy ha invece «dimostrato che c’è bisogno di un cambiamento, continueremo a lottare per i sopravvissuti» agli abusi.