Se non avete idea di dove andare in vacanza, i Kiss hanno la soluzione

I Kiss hanno annunciato la decima Kiss Kruise, il viaggio in crociera organizzato dalla band di Gene Simmons e Paul Stanley, previsto dal prossimo 30 ottobre fino al 4 novembre. La nave partirà da Miami diretta verso l’isola di Harvest Caye, in Belize, per poi far tappa a Roatan, un’isola dell’Honduras. Durante il viaggio, ovviamente, sono previste due esibizioni dei Kiss, una in acustico e l’altra in elettrico, con la line up completata da Queensrÿche, Ratt e Fozzy, la band della star del wrestling Chris Jericho, a sua volta host di un talk che si terrà con gli stessi Kiss durante la traversata.

Oltre all’incontro con i membri della band, infatti, i fan a bordo della crociera potranno partecipare alla Kiss Expo, tra memorabilia della band, sessioni di autografi e altre attività insieme a Stanley e soci. Attualmente è già possibile registrarsi per il pre-sale sul sito ufficiale della band, con i prezzi che variano da un minimo di 790 dollari a un massimo di 11,671 dollari.

La Kiss Kruise salperà in concomitanza con la fine del loro tour End of the Road, la serie di concerti con cui Stanley chiuderanno la propria carriera sul palco. La band, infatti, ha chiuso il 2019 con le date australiane e giapponesi, mentre per il 2020 sono previste le tappe statunitensi, con la prima fissata il primo febbraio a Manchester, città del New Hampshire. Ad agosto, poi, sarà la volta della seconda parte della tournée americana, che partirà il 28 agosto da Burgettstown, in Pennsylvania, e si concluderà il 2 ottobre a Fort Worth, in Texas. Il tour di addio continuerà anche nel 2021, con il concerto finale previsto per il 17 luglio 2021 a New York City.