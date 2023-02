Se la giocheranno in cinque: ecco come sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2023

Per la prima volta, la vittoria finale se la giocheranno i primi cinque e non i primi tre in classifica, com’è stato ad esempio l’anno scorso con Blanco-Mahmood, Elisa e Gianni Morandi. La competizione è teoricamente più aperta, ma tutto fa pensare alla vittoria di Marco Mengoni, che ha finora dominato la classifica, sia con Due vite, sia con la cover di Let It Be.

Questa sera verranno eseguite nuovamente le 28 canzoni in gara. Nella prima parte entrerà in gioco solo il televoto. Ieri primo al televoto è stato Mengoni (anche se con la cover), giovedì era Ultimo. Nelle serate di martedì e mercoledì aveva votato solo la sala stampa (premiando peraltro Mengoni).

Sommato ai risultati delle serate precedenti, il televoto darà vita stasera a una nuova classifica. I primi cinque più votati dal pubblico si giocheranno la vittoria finale. Nella classifica generale di ieri i primi cinque sono risultati, nell’ordine, Marco Mengoni, Ultimo, Lazza, Mr. Rain, Giorgia, seguiti (dal sesto al decimo posto) da Tananai, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce Dimartino.

A quel punto si procederà ad azzerare tutte le classifiche precedenti. I cinque si esibiranno nuovamente, in un ordine sorteggiato da un notaio. Tutto sarà deciso da una nuova votazione a cui parteciperanno tutte e tre le giurie con i seguenti pesi: televoto 34%, stampa 33%, demoscopica 33%. La canzone che fra le cinque risulterà prima in classifica sarà proclamata vincitrice del 73esimo festival della canzone italiana.

Le nuove quote dei bookmaker danno strafavorito Mengoni. Sisal, Planetwin365, Bwin, Eurobet e Snai lo danno a quote che oscillano tra l’1.30 e l’1.40 (ovvero in caso di vittoria un euro e 40 centesimi per ogni euro scommesso: è poco perché probabile che avvenga). Ultimo è dato tra il 5 e il 6. Gli altri, sono staccati, col solo Mr. Rain che si avvicina a Ultimo.