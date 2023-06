Se fai musica elettronica, la Casa degli Artisti di Milano ti aspetta

News Musica

I concerti devono essere fruibili da tutti: i casi di Evanescence e Coez all’Arena di Verona

Prima la vittoria di Sofia Righetti, ora l’accordo con Valentina Tomirotti: per la seconda volta nel giro di pochi mesi viene riconosciuto a una persona disabile il diritto di vedere e non solo sentire un live per il quale si è pagato. Per l’Associazione Luca Coscioni si tratta di precedenti importanti