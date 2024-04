“Se c’è un amore solo come cantano i Blue per me sei tu”, ascolta il brano di Madame, Rose Villain e Tananai per l’Inter

Come annunciato nei giorni scorsi è uscita Ho fatto un sogno, la collaborazione tra Madame, Rose Villain e Tananai per la vittoria dello scudetto dell’Inter. Prodotta da Simonetta e Tananai, la canzone esce a pochi giorni dal trionfo nerazzurro in campionato.

Scordatevi però l’entusiasmo degli ultras capitanati da Kanye West per il suo singolo Carnival; il tridente italiano ha optato per un brano pop decisamente più naïf nelle parole. Nel testo la squadra è infatti citata direttamente più volte – “Internazionale, con te irrazionale” da Madame e “ma un amore così grande è Internazionale” da Rose Villain – così come la seconda stella conquistata per i venti scudetti nei passaggi – “c’è una nuova stella, brilla per le strade” sempre Madame e “siamo due stelle in un temporale” ancora Rose Villain. E ancora nella chiusa di Tananai “Come se il cielo insieme fosse nerazzurro / se c’è un amore solo come cantano i Blue / per me sei tu”.

I tre artisti non hanno ancora lasciato dichiarazioni sul brano. Qui l’ascolto: