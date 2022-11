Scacco al Maestro: i Calibro 35 suoneranno Morricone a Torino, Assisi e Milano

Chi ha avuto la fortuna di ascoltare dal vivo i Calibro 35 sa che un loro concerto è un’esperienza da fare, almeno una volta nella vita. Occasione ancora più preziosa se il concerto in questione è un omaggio a Ennio Morricone, che con le sue colonne sonore di film poliziotteschi e di genere ha ispirato la loro produzione fin dall’inizio. Dopo un ottimo exploit estivo, il tour Scacco al maestro: Calibro 35 plays Morricone, ispirato all’omonimo album in due parti, si trasferisce in un contesto indoor.

Le ultime tre date previste per il 2022 toccheranno tre città particolarmente care al maestro e ai Calibro 35: Assisi (Teatro Lyrick, 18 novembre), Torino (21 novembre, Teatro Colosseo) e Milano (Conservatorio, 26 novembre). Chissà che a Torino la band non omaggi la città con l’esecuzione di Torino di notte, il brano che Morricone compose nel 1975 per la colonna sonora di La donna della domenica... In attesa di scoprirlo, ecco tutte le date dei live:

18/11, Assisi, Teatro Lyrick

21/11, Torino, Teatro Colosseo

26/11, Milano, Conservatorio Sala Verdi