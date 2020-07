«Sapeva trasformare un buon film in un’opera d’arte»: gli artisti internazionali ricordano Morricone

«Una carriera leggendaria e composizioni senza tempo. Grazie per avere fornito l’atmosfera a molti nostri concerti fin dal 1983». Così i Metallica ricordano su Instagram Ennio Morricone, morto la notte scorsa a 91 anni. La band californiana, infatti, usava le musiche del compositore italiano come introduzione agli show. Ma i Metallica non sono gli unici artisti internazionali ad aver ricordato Morricone. Ecco gli altri.

«Addio Ennio – geniale compositore», hanno scritto in italiano i Massive Attack.

Addio Ennio – geniale compositore. https://t.co/mbDgF3XdXa — Massive Attack (@MassiveAttackUK) July 6, 2020

Per Geoff Barrow dei Portishead è morto «il più grande compositore per il cinema di sempre».

RIP

Ennio Morricone

The Greatest ever film composer. pic.twitter.com/6IxCYuJWlH — Geoff Barrow (@jetfury) July 6, 2020

Il regista inglese Asif Kapadia (Senna, Amy, Diego Maradona) ricorda l’impatto della sua musica sui suoi figli, durante il lockdown.

During #lockdown we’ve watched a movie each night with the family. Showed the kids Once Upon A Time In The West, which introduced them to genius @MEnnioMorricone, only yesterday our youngest was humming the music from Cinema Paradiso while drawing a birthday card 🙏🏾❤️ #morricone — asifkapadia (@asifkapadia) July 6, 2020

Chance The Rapper ha postato un “RIP” seguito dal link di The Crisis, dalla colonna sonora del film di Tornatore La leggenda del pianista sull’oceano.

RIP Ennio Morricone 🥺💙 https://t.co/DBBhIMAWqj — Chance The Rapper (@chancetherapper) July 6, 2020

Anche Justin Vernon (Bon Iver) sceglie The Crisis per ricordare Morricone. «Pochi hanno avuto un impatto sul mondo della musica paragonabile a quello di Ennio Morricone».

few have as much impact on the entire world of music than Ennio Morricone …

this is my personal favorite from a (for some reason) lesser known film about a piano player who lives on a ship for his whole life.https://t.co/poWzeANLGI

RIP

film – The Legend of 1900 feat Tim Roth — blobtower (@blobtower) July 6, 2020

El-P dei Run The Jewels ringrazia il compositore.

thank you Ennio Morricone ❤️ — el-p (@therealelp) July 6, 2020

Little Steven, musicista, attore e tra le altre cose chitarrista di Bruce Springsteen e compositore di colonne sonore, lo ricorda come «uno dei maggiori compositori di tutti i tempi».

RIP And now Ennio Morricone. One of the greatest composers of all time. You can hear our tributes to him in Africa Dawn on the Lilyhammer Score, and the new arrangement of Standing In The Line of Fire on Soulfire & Soulfire Live. Like Nick, another tragic loss to our culture. — Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) July 6, 2020

Il grande compositore Philip Glass si è invece limitato a postare una foto di Morricone, con le date di nascita e di morte.

I Goldfrapp riconoscono l’influenza del compositore e linkano una playlist di suoi pezzi preferiti chiamata Morricone Amore.

Sad to hear about the passing of Ennio Morricone today. He was a huge inspiration for Goldfrapp too, in particular Felt Mountain. X 🖤 Here’s a playlist we’ve made for you of some our favourite Morricone tracks: https://t.co/2kfOceqJLJ pic.twitter.com/eIitK3lkp9 — Goldfrapp (@goldfrapp) July 6, 2020

Anche Steven Drozd dei Flaming Lips ne riconosce l’importanza.

Ennio Morricone has passed at 91. Can’t say how much he meant to so many of us 🙏🏽 — Steven Drozd (@stevendrozd) July 6, 2020

Il regista Edgar Wright loda la capacità di Morricone di «trasformare una pellicola così così in un film da vedere, un buon film in un’opera d’arte e un grande film in leggenda».

Where to even begin with iconic composer Ennio Morricone? He could make an average movie into a must see, a good movie into art, and a great movie into legend. He hasn’t been off my stereo my entire life. What a legacy of work he leaves behind. RIP. https://t.co/qZX6qE10ke — edgarwright (@edgarwright) July 6, 2020

Bernard Sumner dei New Order scrive di avere appreso «con grande tristezza della morte di uno dei miei eroi musicali, Ennio Morricone. È suo il primo album che ho comprato in vita mia. Ha fatto una musica meravigliosamente emozionante, era un maestro della melodia».

“I saw with great sadness that one of my musical heroes, Ennio Morricone has passed away today. His music introduced me to albums and the first album I ever bought was one of his. He made beautiful emotional music and was the master of melody.” – Bernard Sumner pic.twitter.com/yBBK5GYDLe — New Order (@neworder) July 6, 2020

Anche il musicista francese Jean Michel Jarre ne loda fra le altre cose il talento melodico.

Ennio Morricone a unique sound magnificent melodies,a major influence & constant source of inspiration: Love and respect.

Ennio Morricone un son unique, des mélodies magnifiques, une influence majeure et une source d’inspiration constante: avec amour et respect.#EnnioMoricone pic.twitter.com/H9oiCXk0qa — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) July 6, 2020

«La sua musica continuerà a suonare nei nostri ricordi», scrive Antonio Banderas.