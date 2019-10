Santana, un concerto in Italia nel marzo 2020

Bologna ospiterà l’unico concerto italiano del Miraculous 2020 World Tour di Carlos Santana. Il chitarrista si esibirà alla Unipol Arena il 14 marzo 2020. I biglietti per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 11 di martedì 5 novembre e in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle 10 di lunedì 4.

Nei nuovi concerti, Santana celebrerà il ventennale del disco del grande ritorno Supernatural, che in verità uscì nel 1999, e il mezzo secolo dalla pubblicazione di uno dei suoi capolavori, Abraxas, l’album di Black Magic Woman e Oye como va. Il suo ultimo disco è Africa Speaks. Prodotto da Rick Rubin, è un lavoro sulle radici africane del latin rock del chitarrista.

Il tour celebra il miracolo della musica, come lo chiama il chitarrista. «Ai miei concerti accade il miracolo», ha detto. «Quando saliamo sul palco vogliamo toccarvi il cuore, farvi ballare, cantare, piangere, ridere, farvi dimenticare i problemi. La nostra visione-missione è quella di elevare, trasformare e illuminare le vostre coscienze per farvi abbracciare la luce».