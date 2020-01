Sanremo: i titoli delle canzoni in gara

Questa sera Amadeus ha annunciato in diretta tutti i nomi delle canzoni dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo, settantesima edizione.

Oltre alle due nuove cantanti che non erano state annunciate nei giorni scorsi, Rita Pavone e Tosca, durante una puntata speciale de I Soliti Ignoti i cantanti hanno raggiunto il direttore artistico per comunicare il titolo dei loro brani. Li trovate qui sotto:

Bugo e Morgan, Sincero

Alberto Urso, Il sole a est

Tosca, Ho amato tutto

Rita Pavone, Niente (Resilienza ’74)

Piero Pelù, Gigante

Elodie, Andromeda

Le Vibrazioni, Dov’è

Riki, Lo sappiamo entrambi

Rancore, Eden

Elettra Lamborghini, Musica e il resto scompare

Marco Masini, Il confronto

Levante, Tiki Bom Bom

Achille Lauro, Me ne frego

Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso

Michele Zarrillo, Nell’estasi o nel fango

Raphael Gualazzi, Carioca

Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr

Junior Cally, No grazie

Enrico Nigiotti, Baciami adesso

Francesco Gabbani, Viceversa

Giordana Angi, Come mia madre

Irene Grandi, Finalmente io

Anastasio, Rosso di rabbia

Diodato, Fai rumore