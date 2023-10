Sanremo Giovani: ecco i 49 cantanti che provano ad arrivare al Festival

Sono stati resi pubblici i nomi dei 49 cantanti e gruppi ammessi alle audizioni per Sanremo Giovani, ammessi alle selezioni dal vivo. Sono 43 cantanti singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi. Gli 8 finalisti prenderanno poi parte alla finale del 13 dicembre. Solo i primi 3, in base al Regolamento, accederanno nella veste di Big alla 74a edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Tra loro alcuni nomi noti dai talent: Santi Francesi (vincitori dell’ultimo X Factor), Clara (vista in Mare Fuori), Beatrice Quinta (X Factor), Tancredi (Amici) e altri che hanno già un percorso nell’ambiente, dai bnkr44 a Leon Faun, Cara, Kaze e molti altri. Li trovate tutti qui:

Alex Wyse – La mia canzone per te

Assurditè – Bella storia

Asteria – Venere

Beatrice Quinta – Alleluia

Bnkr44 – Effetti speciali

Caleydo – Piattaforma personale

Cara – Giulia

Ceneri – Ultima festa

Chakra – Luna di miele

Chiamamifaro – La poesia

ChiEdo – Autunno retrò

Clara – Boulevard

Collettivo – Altalena

Commodo – Pioggia

Diego Lazzari – Lontana dai guai

Erresolo – Pappagalli a Berlini

Ethan – Vuoto

Extrasistoli – Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre

Germo67 – Fastidio

Grenbaud – Mama

Greta – Greta

Guall – Pozzanghere di sale

Ilan – Stelle cadenti

Jacopo Sol – Cose che non sai

Jeson – Perdonare te

Kaze – Figli della città

La base – Nessuno ci crede

Leon Faun – Anima

Lor3n – Fiore d’inverno

Mameli – Mai love

Maracuja – Showman

Margherita Principi – Ho la testa che mi fa

Marmo – Terra mia

MonnaElisa – Amore consumato

Mose – Ikigai (Sara)

Nahaze – Mai capita

Nashley – Quello che conta davvero

NDG – Piove

Pheelow – Se mi ucciderà

Rakele – Kill Bill

Rizzo – Bonjour Adieu

Santi Francesi – Occhi tristi

Senza Cuore – Sole in inverno

Simone Panetti – Polverina

Speakeasy – George Best

Tancredi – Perle

Thoé – M’Ama

Tuma – Alieni

Vale LP – Stronza