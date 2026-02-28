Sanremo 2026, la notte della finale: chi può vincere, l’annuncio di Conti

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026 di questa mattina Carlo Conti ha detto, sorridendo, che farà un annuncio circa il futuro del Festival. Ha più volte ripetuto che non avrebbe guidato Sanremo nel 2027. Potrebbe rimanere? Potrebbe annunciare il successore? Potrebbe tenere il ruolo di direttore artistico affidando ad altri la conduzione? Non è chiaro, comunque, se farà davvero una comunicazione ufficiale o se si tratta di una boutade.

Di sicuro si partirà alle 20.40 circa e si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara. A questo link il meccanismo che porterà alla proclamazione della canzone vincitrice. Verranno inoltre assegnati i premi per miglior testo, migliore Composizione musicale e il premio della critica. Ad affiancare i conduttori Conti e Laura Pausini ci saranno i co-conduttori Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Ospite musicale Andrea Bocelli. In Piazza Colombo si esibiranno i Pooh, mentre Max Pezzali dalla nave da crociera Costa Toscana.

Sul fronte dei pronostici, i nome che restanoi in cima alle preferenze sono Fedez & Masini, forti nel televoto, sostenuti anche dalle piattaforme (dove al momento il più ascoltato è Samurai Jay) e numeri uno nella classifica ufficiale FIMI; Sal Da Vinci, stabilmente tra le quote più basse secondo gli analisti; e Serena Brancale. Dal punto di vista delle radio, invece, è Ditonellapiaga a guidare l’airplay con Che fastidio!, seguita da Tommaso Paradiso e dal duo Fedez & Masini. In questo intreccio tra televoto, preferenze del pubblcio e delle giurie, la finale si gioca su equilibri sottili, con più di un nome ancora in grado di inserirsi nella corsa al titolo o almeno alla Top 5, compresi Arisa e Fulminacci in crescita, e Chiello, Malika Ayane, Sayf ed Ermal Meta più staccati.

La serata dovrebbe finire intorno alle ore 1.40 di notte, anche se la finale può arrivare a sforare le 2, a seguire il DopoFestival di Nicola Savino.

Ecco i 30 Big in gara nella serata finale in ordine alfabetico:

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – AI AI

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez & Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia starter pack

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade