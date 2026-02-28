Sanremo 2026, share al 65,6%: due italiani su tre davanti alle cover

La serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2026 è stata seguita da 10 milioni 789 mila spettatori, con uno share del 65,6%, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel. Un dato che riporta la quarta serata sopra quota dieci milioni e conferma la forza della puntata tradizionalmente più spettacolare del Festival, anche senza replicare i numeri record dell’anno scorso. Alla fine la vittoria è andata a vincitori Ditonellapiaga e TonyPitony sulle note di The Lady Is a Tramp.

Nel 2025 la serata dei duetti aveva infatti toccato i 13,6 milioni di spettatori con un impressionante 70,8% di share, uno dei risultati più alti di sempre. Il confronto segna un calo netto in termini assoluti, con quasi tre milioni di spettatori in meno, e una flessione sul fronte percentuale, pur restando sopra la soglia del 65%.

Il dato 2026 si colloca in linea con il trend delle edizioni precedenti. Nel 2024 la quarta serata aveva raccolto 11,9 milioni di spettatori e il 67,8% di share, record storico dal 1987; nel 2023 erano stati 11 milioni 121 mila con il 66,5%; nel 2022 11 milioni 378 mila con il 60,5%. Più indietro, nel 2021 segnato dalla pandemia, la media era scesa a 7 milioni 880 mila spettatori con il 44,7%, mentre nel 2020, primo Festival guidato da Amadeus, la quarta serata aveva totalizzato 9 milioni 504 mila spettatori pari al 53,3%.

Anche il confronto con le edizioni condotte da Carlo Conti tra il 2015 e il 2017 racconta quanto siano cresciute negli anni le percentuali di share: allora la quarta serata oscillava tra i 9,7 e i 10 milioni di spettatori, ma con share compresi tra il 45% e il 46%.

Il 65,6% registrato quest’anno conferma dunque l’interesse degli spettatori per la serata dei duetti nel racconto del Festival, capace di catalizzare oltre due terzi del pubblico televisivo in una fase di ascolti frammentati. Resta ora da capire se la finale riuscirà a riportare la manifestazione ai livelli record del 2025.