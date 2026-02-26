Sanremo 2026, Nicolò Filippucci ha vinto nella categoria Nuove Proposte

È Nicolò Filippucci il vincitrice della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026. Nella sfida a due che ha aperto il Festival la sua Laguna ha battuto Mattone di Angelica Bove.

Le due canzoni sono state votate dalle tre giurie: stampa, tv e web; radio; televoto. I due sono approdati in finale dopo aver passato le semifinali di ieri e dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2025.

Sia il Premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa, sia il Premio della sala stampa Lucio Dalla sono stati vinti da Angelica Bove.

Sanremo 2026 - Angelica Bove canta Mattone

