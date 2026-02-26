Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella terza serata

È stata diffusa la scaletta della terza serata di Sanremo 2026, con i 15 concorrenti che non si sono esibiti ieri.
I primi a cantare saranno Maria Antonietta & Colombre poco dopo le 21. Prima di loro ci sarà infatti la sfida delle Nuove proposte tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Salvo cambiamenti, l’ultimo a entrare in scena sarà Sayf verso mezzanotte e mezza.
Ecco l’ordine di uscita con orario di massima:
Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta (21:08)
Leo Gassmann, Naturale (21:17)
Malika Ayane, Animali notturni (21:34)
Sal Da Vinci, Per sempre sì (21:54)
Tredici Pietro, Uomo che cade (22:10)
Raf, Ora e per sempre (22:26)
Francesco Renga, Il meglio di me (23:02)
Eddie Brock, Avvoltoi (23:22)
Serena Brancale, Qui con me (23:29)
Samurai Jay, Ossessione (23:49)
Arisa, Magica favola (00:02)
Michele Bravi, Prima o poi (00:08)
Luchè, Labirinto (00:15)
Mara Sattei, Le cose che non sai di me (00:30)
Sayf, Tu mi piaci tanto (00:36)
Le 15 canzoni saranno giudicate dal televoto e dalla giuria della radio. Come ieri sera, sarà annunciata non tutta la classifica, ma la top 5, in ordine sparso.