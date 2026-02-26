Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella terza serata

È stata diffusa la scaletta della terza serata di Sanremo 2026, con i 15 concorrenti che non si sono esibiti ieri.

I primi a cantare saranno Maria Antonietta & Colombre poco dopo le 21. Prima di loro ci sarà infatti la sfida delle Nuove proposte tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Salvo cambiamenti, l’ultimo a entrare in scena sarà Sayf verso mezzanotte e mezza.

Ecco l’ordine di uscita con orario di massima:

Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta (21:08)

Leo Gassmann, Naturale (21:17)

Malika Ayane, Animali notturni (21:34)

Sal Da Vinci, Per sempre sì (21:54)

Tredici Pietro, Uomo che cade (22:10)

Raf, Ora e per sempre (22:26)

Francesco Renga, Il meglio di me (23:02)

Eddie Brock, Avvoltoi (23:22)

Serena Brancale, Qui con me (23:29)

Samurai Jay, Ossessione (23:49)

Arisa, Magica favola (00:02)

Michele Bravi, Prima o poi (00:08)

Luchè, Labirinto (00:15)

Mara Sattei, Le cose che non sai di me (00:30)

Sayf, Tu mi piaci tanto (00:36)

Le 15 canzoni saranno giudicate dal televoto e dalla giuria della radio. Come ieri sera, sarà annunciata non tutta la classifica, ma la top 5, in ordine sparso.