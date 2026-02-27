Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella serata cover

Si parte (puntualissimi) alle 20.40, si chiude all’1.30 con la proclamazione del vincitore della serata delle cover. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti:

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko Ti lascio una canzone

Levante con Gaia I maschi

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole

LDA & AKA 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Raf con The Kolors – The Riddle

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita

Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady is a Tramp

Enrico Nigiotti con Alfa En e Xanax

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto