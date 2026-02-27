 Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella serata cover | Rolling Stone Italia
Si parte (puntualissimi) alle 20.40, si chiude all’1.30 con la proclamazione del vincitore della serata delle cover. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti:

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko Ti lascio una canzone
Levante con Gaia I maschi
Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole
LDA & AKA 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Raf con The Kolors – The Riddle
J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita
Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady is a Tramp
Enrico Nigiotti con Alfa En e Xanax
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

