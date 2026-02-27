Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella serata cover

Si parte (puntualissimi) alle 20.40, si chiude all’1.30 con la proclamazione del vincitore della serata delle cover. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti:
Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko Ti lascio una canzone
Levante con Gaia I maschi
Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole
LDA & AKA 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Raf con The Kolors – The Riddle
J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita
Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady is a Tramp
Enrico Nigiotti con Alfa En e Xanax
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto