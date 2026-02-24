Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata

È stato diffuso durante la conferenza stampa di oggi l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata di Festival di Sanremo 2026, che partirà oggi alle 20.40 circa a seguire dopo il Tg1 Primafestival.

Ad affiancare i conduttori Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà il co-conduttore Can Yaman, protagonista del remake Rai di Sandokan (con il suo predecessore Kabir Bedi). L’ospite della serata sarà Tiziano Ferro, che torna a Sanremo per celebrare i 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo. Al Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibirà Gaia e, per le cinque serate, Max Pezzali dalla nave da crociera Costa Toscana di fronte alla costa, che per la prima serata sarà affiancato da Olly, vincitore del Festival 2025.

Stasera tutti e 30 i Big si esibiranno all’Ariston per presentare per la prima volta i brani inediti in gara, che saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. L’esito della votazione, alla fine, determinerà una classifica dei primi 30 artisti, mentre al pubblico sarà rivelata la classifica delle canzoni nelle prime cinque posizioni, senza però l’ordine di piazzamento (qui come verrà proclamata la canzone vincitrice).

Il Festival dovrebbe finire intorno alle ore 1.25 di notte (mentre quarta serata e finale poco dopo le ore 1.40 di notte), che sarà anche l’orario di inizio del DopoFestival, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, condotto da Nicola Savino con i co-conduttori Aurora Leone del collettivo comico The Jackal, lo stand-up comedian Federico Basso e alla direzione musicale il Maestro Enrico Cremonesi.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata:

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Michele Bravi – Prima o poi

Sayf – Tu mi piaci tanto

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Dargen D’Amico – AI AI

Arisa – Magica favola

Luchè – Labirinto

Tommaso Paradiso – I Romantici

Elettra Lamborghini – Voilà

Patty Pravo – Opera

Samurai Jay – Ossessione

Raf – Ora e per sempre

J-Ax – Italia starter pack

Fulminacci – Stupida sfortuna

Levante – Sei tu

Fedez & Masini – Male necessario

Ermal Meta – Stella stellina

Serena Brancale – Qui con me

Nayt – Prima che

Malika Ayane – Animali notturni

Eddie Brock – Avvoltoi

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Tredici Pietro – Uomo che cade

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Leo Gassmann – Naturale

Francesco Renga – Il meglio di me

LDA e AKA7evenn – Poesie clandestine