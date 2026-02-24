Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata

È stato diffuso durante la conferenza stampa di oggi l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata di Festival di Sanremo 2026, che partirà oggi alle 20.40 circa a seguire dopo il Tg1 Primafestival.
Ad affiancare i conduttori Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà il co-conduttore Can Yaman, protagonista del remake Rai di Sandokan (con il suo predecessore Kabir Bedi). L’ospite della serata sarà Tiziano Ferro, che torna a Sanremo per celebrare i 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo. Al Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibirà Gaia e, per le cinque serate, Max Pezzali dalla nave da crociera Costa Toscana di fronte alla costa, che per la prima serata sarà affiancato da Olly, vincitore del Festival 2025.
Stasera tutti e 30 i Big si esibiranno all’Ariston per presentare per la prima volta i brani inediti in gara, che saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. L’esito della votazione, alla fine, determinerà una classifica dei primi 30 artisti, mentre al pubblico sarà rivelata la classifica delle canzoni nelle prime cinque posizioni, senza però l’ordine di piazzamento (qui come verrà proclamata la canzone vincitrice).
Il Festival dovrebbe finire intorno alle ore 1.25 di notte (mentre quarta serata e finale poco dopo le ore 1.40 di notte), che sarà anche l’orario di inizio del DopoFestival, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, condotto da Nicola Savino con i co-conduttori Aurora Leone del collettivo comico The Jackal, lo stand-up comedian Federico Basso e alla direzione musicale il Maestro Enrico Cremonesi.
Ecco l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata:
Ditonellapiaga – Che fastidio!
Michele Bravi – Prima o poi
Sayf – Tu mi piaci tanto
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Dargen D’Amico – AI AI
Arisa – Magica favola
Luchè – Labirinto
Tommaso Paradiso – I Romantici
Elettra Lamborghini – Voilà
Patty Pravo – Opera
Samurai Jay – Ossessione
Raf – Ora e per sempre
J-Ax – Italia starter pack
Fulminacci – Stupida sfortuna
Levante – Sei tu
Fedez & Masini – Male necessario
Ermal Meta – Stella stellina
Serena Brancale – Qui con me
Nayt – Prima che
Malika Ayane – Animali notturni
Eddie Brock – Avvoltoi
Sal Da Vinci – Per sempre sì
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
Tredici Pietro – Uomo che cade
Bambole di Pezza – Resta con me
Chiello – Ti penso sempre
Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
Leo Gassmann – Naturale
Francesco Renga – Il meglio di me
LDA e AKA7evenn – Poesie clandestine