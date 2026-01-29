Sanremo 2026, le ipotesi e le indiscrezioni sui duetti

Carlo Conti dovrebbe annunciare nel corso di questa settimana i titoli delle canzoni e relativi duetti che si sentiranno nella serata delle cover di Sanremo 2026 prevista venerdì 27 febbraio.

Da regolamento, i cantanti in gara interpreteranno ognuno una cover tratta dal repertorio italiano o internazionale. Può essere vecchia o recente, basta che l’originale sia stato pubblicato entro la fine del 2025. La dovranno interpretare «affiancati da artisti ospiti (italiani o internazionali) provenienti dal mondo della musica o dell’arte (interpreti, solisti o gruppi, performer o artisti vari) che abbiano caratteristiche di chiara fama, di riconoscibilità e/o di conclamata e particolare originalità». Ovvero: non è detto che ci sia un duetto canoro, anche se è la strada seguita da quasi tutti i concorrenti. Canzoni, ospiti e modalità delle esibizioni devono essere individuati in accordo con Conti e la Rai.

Come ogni anno, ci sono già le prime indiscrezioni più o meno solide. Secondo Adnkronos, Tommaso Paradiso duetterà con gli Stadio, Patty Pravo dovrebbe interpretare Ti lascio una canzone, un omaggio a Ornella Vanoni accompagnato da una coreografia (non è detto quindi che ci sia un duetto canoro), la coppia formata da Maria Antionietta e Colombre avrebbe chiamato Brunori, mentre Luchè potrebbe essere affiancato da Gianluca Grignani.

Altre ipotesi: Enrico Nigiotti con Alfa, LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo che compie 80 anni (forse per fare la sua hit Andamento lento), Ditonellapiaga con Tony Pitony (sua la sigla del Fantasanremo). Per Adnkronos, per Elettra Lamborghini si valuterebbe un ospite internazionale, mentre i Kolors sarebbero stati richiesti sia da Sal Da Vinci, sia da Raf.

Durante il vodcast Pezzi sono stati dati per sicuri alcuni accoppiamenti: Eddie Brock con Fabrizio Moro (Portami via di quest’ultimo), Dargen D’Amico coi Ricchi e Poveri (Sarà perché ti amo), Fedez e Marco Masini con Chiello (Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, che ha interpretato il pezzo a Sanremo 2024 in un medley con Rose Villain). Tra le ipotesi e indiscrezioni, questa è l’unica che prevede un duetto fra concorrenti che è previsto dal regolamento e che ridurrebbe il numero di canzoni proposte il venerdì e quindi la lunghezza della serata, anche se è sempre difficile mettere assieme i partecipanti.

Esattamente come l’anno scorso, i voti ricevuti nella serata delle cover saranno ininfluenti per la proclamazione del vincitore del festival. Sarà invece proclamato un vincitore di serata grazie al mix di televoto, giuria delle radio e giuria della sala stampa, tv e web.