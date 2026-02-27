 Sanremo 2026, la top 5 della terza serata | Rolling Stone Italia
Piazzati bene

Sanremo 2026, la top 5 della terza serata

Ecco chi è stato premiato dal televoto e dalla giuria delle radio

di
Sanremo 2026, la top 5 della terza serata

Sayf

Foto: press

È stata diffusa la classifica della terza serata di Sanremo 2026. Come è successo ieri sera, sono state rese note solo le prime cinque posizioni, in ordine casuale. A questo link le nostre pagelle.

Si sono esibiti i 15 cantanti che non si sono visti mercoledì, tra cui alcuni dei favoriti. Sono stati votati dal pubblico a casa (50%) e dalla giuria delle radio (50%).

La top 5 della terza serata, in ordine sparso:

Arisa, Magica favola
Sayf, Tu mi piaci tanto
Luchè, Labirinto
Serena Brancale, Qui con me
Sal Da Vinci, Per sempre sì

La top 5 di ieri era, relativa agli altri 15 cantanti, sempre in ordine sparso:

Tommaso Paradiso, I romantici
LDA & AKA 7even, Poesie clandestine
Nayt, Prima che
Fedez & Masini, Male necessario
Ermal Meta, Stella stellina

Nella prima serata, martedì, si sono esibiti tutti e 30 i cantanti che sono stati votati solo dalla giuria della sala stampa, tv e web, con questa top 5:

Arisa, Magica favola
Fulminacci, Stupida sfortuna
Serena Brancale, Qui con me
Ditonellapiaga, Che fastidio!
Fedez & Masini, Male necessario

  • Rolling Stone Digital Cover foo
  • Rolling Stone Magazine foo