Sanremo 2026, la top 5 della seconda serata

È stata da poco comunicata la top 5 della seconda serata di Sanremo 2026, ovvero l’elenco in ordine alfabetico dei cantanti meglio piazzati. Come è stato ieri sera, e come sarà domani, sono state rese note solo le prime cinque posizioni.

Questa sera si sono esibiti in 15, a questo link le nostre pagelle. Domani esibiranno gli altri 15, giudicati dalle stesse giurie e con gli stessi pesi di stasera, 50% per il televoto e 50% per la giuria delle radio.

La top 5 della seconda serata, in ordine sparso:

Tommaso Paradiso, I romantici

LDA & AKA 7even, Poesie clandestine

Nayt, Prima che

Fedez & Masini, Male necessario

Ermal Meta, Stella stellina

A inizio serata nelle Nuove Proposte sono passati Nicolò Filippucci e Angelica Bove, che domani si giocheranno la vittoria nella categoria.

Nella serata di martedì si sono esibiti tutti e 30 i big e sono stati votati dalla sola giuria della sala stampa, tv e web le cui preferenze sono andate ad Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini (in ordine sparso).