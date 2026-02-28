Sanremo 2026, la scaletta della finale

È stata diffusa la scaletta della finale di stasera di Sanremo 2026. Il primo a cantare sarà Francesco Renga, l’ultimo Eddie Brock. La proclamazione della canzone vincitrice dovrebbe arrivare verso le 2.
Le 30 canzoni saranno votate da alle tre giurie nello stesso momento (con i pesi pari al 34% per il televoto, 33% per la stampa, web tv e 33% per le radio). Il risultato di questa votazione darà origine a una classifica che sarà aggregata a quelle delle altre due votazioni avvenute in precedenza, ovvero quella della prima serata (sala stampa) e quella congiunta della seconda e della terza serata (radio e televoto). Dopo questa operazione, che potrebbe cambiare la top 5 come è effettivamente successo l’anno scorso, verrà svelata la classifica generale delle 30 canzoni in gara.
Le prime cinque posizioni in classifica si giocheranno la finale. Una ulteriore votazione che riguarderà solo quelle cinque canzoni con i consueti pesi (34% del televoto, con la possibilità di esprimere una sola preferenza da casa, 33% stampa, 33% radio). Anche questa votazione sarà aggregata al risultato complessivo di tutte le precedenti, dando origine alla top 5 definitiva e alla proclamazione della canzone vincitrice.
Ecco l’ordine di uscita (che potrebbe subire piccole variazioni):
Francesco Renga – Il meglio di me
Chiello – Ti penso sempre
Raf – Ora e per sempre
Bambole di Pezza – Resta con me
Leo Gassmann – Naturale
Malika Ayane – Animali notturni
Tommaso Paradiso – I romantici
J-Ax – Italia Starter Pack
LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
Serena Brancale – Qui con me
Patty Pravo – Opera
Sal Da Vinci – Per sempre sì
Elettra Lamborghini – Voilà
Ermal Meta – Stella stellina
Ditonellapiaga – Che fastidio!
Nayt – Prima che
Arisa – Magica favola
Sayf – Tu mi piaci tanto
Levante – Sei tu
Fedez & Masini – Male necessario
Samurai Jay – Ossessione
Michele Bravi – Prima o poi
Fulminacci – Stupida sfortuna
Luchè – Labirinto
Tredici Pietro – Uomo che cade
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Dargen D’Amico – AI AI
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
Eddie Brock – Avvoltoi