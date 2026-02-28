Sanremo 2026, la scaletta della finale

È stata diffusa la scaletta della finale di stasera di Sanremo 2026. Il primo a cantare sarà Francesco Renga, l’ultimo Eddie Brock. La proclamazione della canzone vincitrice dovrebbe arrivare verso le 2.

Le 30 canzoni saranno votate da alle tre giurie nello stesso momento (con i pesi pari al 34% per il televoto, 33% per la stampa, web tv e 33% per le radio). Il risultato di questa votazione darà origine a una classifica che sarà aggregata a quelle delle altre due votazioni avvenute in precedenza, ovvero quella della prima serata (sala stampa) e quella congiunta della seconda e della terza serata (radio e televoto). Dopo questa operazione, che potrebbe cambiare la top 5 come è effettivamente successo l’anno scorso, verrà svelata la classifica generale delle 30 canzoni in gara.

Le prime cinque posizioni in classifica si giocheranno la finale. Una ulteriore votazione che riguarderà solo quelle cinque canzoni con i consueti pesi (34% del televoto, con la possibilità di esprimere una sola preferenza da casa, 33% stampa, 33% radio). Anche questa votazione sarà aggregata al risultato complessivo di tutte le precedenti, dando origine alla top 5 definitiva e alla proclamazione della canzone vincitrice.

Ecco l’ordine di uscita (che potrebbe subire piccole variazioni):

Francesco Renga – Il meglio di me

Chiello – Ti penso sempre

Raf – Ora e per sempre

Bambole di Pezza – Resta con me

Leo Gassmann – Naturale

Malika Ayane – Animali notturni

Tommaso Paradiso – I romantici

J-Ax – Italia Starter Pack

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Serena Brancale – Qui con me

Patty Pravo – Opera

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Elettra Lamborghini – Voilà

Ermal Meta – Stella stellina

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Nayt – Prima che

Arisa – Magica favola

Sayf – Tu mi piaci tanto

Levante – Sei tu

Fedez & Masini – Male necessario

Samurai Jay – Ossessione

Michele Bravi – Prima o poi

Fulminacci – Stupida sfortuna

Luchè – Labirinto

Tredici Pietro – Uomo che cade

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Dargen D’Amico – AI AI

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Eddie Brock – Avvoltoi