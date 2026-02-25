Sanremo 2026, ecco l’ordine ufficiale e gli orari di uscita della seconda serata

È stato diffuso l’ordine ufficiale di uscita dei cantante nella seconda serata di Sanremo 2026. Lo trovate qui sotto con un orario di massima. Prima dei big ci saranno le doppie sfide delle Nuove proposte.

Non è escluso che vengano apportati dei cambiamenti. Ieri sera ad esempio rispetto alla scaletta prevista sono state invertite le esibizioni di Bambole di Pezza e Chiello. La puntata dovrebbe finire verso l’1:15. A questo link ospiti e co-conduttori.

Patty Pravo – Opera (ore 21:17)

LDA & AKA 7even – Poesie clandestine (21:26)

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare (21:32)

Tommaso Paradiso – I romantici (21:51)

Elettra Lamborghini – Voilà (21:59)

Ermal Meta – Stella stellina (22:13)

Levante – Sei tu (22:37)

Bambole di Pezza – Resta con me (22:49)

Chiello – Ti penso sempre (23:11)

J-Ax – Italia Starter Pack (23:21)

Nayt – Prima che (23:29)

Fulminacci – Stupida sfortuna (23:49)

Fedez e Masini – Male necessario (00:03)

Dargen D’Amico – AI AI (00:18)

Ditonellapiaga – Che fastidio! (00:33)