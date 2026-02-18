Sanremo 2026, ecco il programma di Rolling Stone

Rolling Stone Italia torna a Sanremo come partner del Comune di Sanremo per il Festival 2026 e lo fa con il Covo Rolling Stone, in Corso Trento Trieste 4, e portando ancora una volta il proprio Party nel cuore della città, allo storico Teatro Centrale Tabarin (il 25 febbraio).

“Rolling Stone sbarca a Sanremo 2026 e lo fa con una proposta editoriale e artistica che non è mai stata così articolata. Presenteremo, infatti, un nuovo numero cartaceo su Genova, con la nuova ondata di rapper e due mostri sacri della vecchia scuola, il più sacro di tutti in esclusiva, in copertina, ad arricchirlo”, commenta Alessandro Giberti, Direttore di Rolling Stone Italia.

La programmazione musicale quotidiana del Covo Rolling sarà affidata a Enrico Gabrielli. E per accompagnare la visione delle serate del Festival, negli spazi Rolling sarà presente Daniela Collu, insieme all’ospite d’eccezione Giancarlo Magalli. “approccio capace di unire toni alti e bassi: è questa la voce di Rolling”, conclude Giberti.

“Per il nostro secondo anno a Sanremo abbiamo voluto esagerare, e dare vita a uno spazio multidimensionale. Il Covo Rolling e tutti i nostri appuntamenti vivranno attraverso il network di maxi-led screen di Urban Vision Group in tutta Italia”, commenta Gianluca De Marchi, CEO di Urban Vision Group. “Tutto il format editoriale sarà crossmediale, compreso il numero speciale di Rolling Stone Italia in occasione della kermesse”.

Nel Covo tornerà, classicamente, anche il Divano Rolling, da dove gli artisti in gara potranno raccontare il loro Festival senza filtri. Dopo il successo dello scorso anno torna inoltre l’appuntamento con Tintoria. Il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, prodotto da The Comedy Club, sarà ogni giorno LIVE a Sanremo dal Covo Rolling, per 5 nuove puntate con alcuni degli artisti in gara. Le registrazioni delle puntate sono aperte al pubblico su prenotazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, spazio ai talk. Tra gli ospiti confermati, nuove realtà con un’attenzione particolare ai giovani talenti: la presentazione di Casa Vessicchio, con l’ultimo progetto del Maestro recentemente scomparso dedicato ai giovani artisti; e l’etichetta Kayros Music, emanazione musicale del progetto di Don Claudio Burgio. Spazio anche alla industry assieme a Spotify, all’approfondimento business oriented con Directa, e un talk su registrazione in collaborazione con il Comune di Sanremo.

In attesa che il Festival della Canzone Italiana abbia inizio, la data da segnarsi è il 21 febbraio, quando arriverà il nuovo cartaceo di Rolling Stone Italia. Che verrà presentato anche sulla Riviera dei Fiori, il 24 febbraio, insieme allo showcase di Genovarabe, la giovanissima crew di rap zeneize composta da Helmi, Sossy, Vincè, Marvin, Laboo, Willy e Sayf, uno dei protagonisti del Festival 2026.