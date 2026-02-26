Sanremo 2026, ecco cantanti, ospiti e co-conduttori della terza serata

Questa sera a Sanremo 2026 si esibirà la seconda tranche di 15 artisti in gara nella categoria Big, che partirà come sempre alle 20.40 circa a seguire dopo il PrimaFestival.

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno come co-conduttori la modella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani. Ospiti musicali Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che duetteranno sulle note di Aurora, con la americana che pare canterà in italiano, oltre a Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Al Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibiranno i The Kolors , con Max Pezzali sempre in collegamento dalla nave.

I 15 saranno giudicati dal pubblico attraverso il Televoto (50%) e dalla Giuria delle Radio (50%). Della classifica parziale saranno comunicati come ieri solo le prime 5 posizioni, ma sempre senza ordine di piazzamento. A inizio serata si terrà la finale delle Nuove Proposte, presentata da Gianluca Gazzoli. Se la giocheranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove giudicati da Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33% e la Giuria delle Radio 33%.

Il Festival dovrebbe finire intorno alle ore 1.30 di notte anche se, come le sere precedenti, i ritardi si faranno sentire (mentre quarta serata e finale poco dopo le ore 1.40 di notte, salvo imprevisti), che sarà anche l’orario di inizio del Dopofestival.

Ecco la lista dei 15 cantanti nella terza serata in ordine alfabetico:

Arisa – Magica favola

Eddie Brock – Avvoltoi

Francesco Renga – Il meglio di me

Leo Gassmann – Naturale

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Raf – Ora e per sempre

Sayf – Tu mi piaci tanto

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Serena Brancale – Qui con me

Tredici Pietro – Uomo che cade