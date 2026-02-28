Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover

Ditonellapiaga con TonyPitony hanno vinto la serata delle cover e dei duetti con The Lady Is a Tramp.
Le canzoni sono state votate dalle tre giurie (il televoto per il 34%, stampa e radio per il 33% ciascuna). La vittoria è ininfluente ai fini del conteggio dei voti nella proclamazione della canzone vincitrice di Sanremo 2026.
È stata comunicata la classifica solo dalla prima alla decima posizione:
1 Ditonellapiaga con TonyPitony, The Lady Is a Tramp
2 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, Hit the Road Jack
3 Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma, Quello che le donne non dicono
4 Bambole di pezza con Cristina D’Avena, Occhi di gatto
5 Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band, Vita
6 Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, Cinque giorni
7 LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo, Andamento lento
8 Nayt con Joan Thiele, La canzone dell’amore perduto
9 Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso, Su di noi
10 Luchè con Gianluca Grignani, Falco a metà