Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover

News Musica

Fedez & Masini primi nella classifica dei singoli

È uscita la prima top 100 ufficiale da quando è iniziato il Festival. Dodici posizioni su 20 sono occupate da pezzi sanremesi. Ai primi posti dietro ‘Male necessario’ ci sono Ditonellapiaga, Sayf, Nayt. Il calo di ascolti