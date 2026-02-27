Sanremo 2026, cosa c’è da sapere sulla serata delle cover e dei duetti

È stata confermata, durante la conferenza stampa di questa mattina, la lista dei cantanti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 di venerdì 27 febbraio, dove si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara nella categoria Big nei rispettivi duetti. Lo spettacolo, come i precedenti, inizierà alle 20.40 circa a seguire dopo il Tg1 Primafestival.

Ad affiancare i conduttori Carlo Conti e Laura Pausini sarà presente come ospite e co-conduttrice la top model Bianca Balti, che racconterà la sua esperienza di vita dopo il percorso di cure per combattere il tumore ovarico che l’aveva colpita. Si sono aggiunti come ospiti anche Caterina Caselli, a 60 anni del suo più grande successo Nessuno mi può giudicare, ed è stata confermata la partecipazione di Vincenzo Schettini, il professore-social al centro di una recente polemica a causa delle sue dichiarazioni sul futuro dell’insegnamento e i presunti metodi controversi tenuti in passato in aula. Al Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibirà Francesco Gabbani e Max Pezzali dalla nave da crociera Costa Toscana.

Come detto, stasera si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara tra i Big nella puntata dedicata alle cover, scelte tra brani italiani e internazionali pubblicati entro il 31 dicembre 2025. Alla fine le esibizioni verranno votate dal pubblico con il Televoto (34% sul totale), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33% sul totale) e dalla Giuria delle Radio (33% sul totale), con quella più votata che sarà la vincitrice della serata delle cover. La votazione e la classifica, però, in questo caso non influiranno sul risultato finale del Festival.

La serata dovrebbe finire intorno alle ore 1.40 di notte, salvo imprevisti, a seguire come sempre si terrà il DopoFestival, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, condotto da Nicola Savino con i co-conduttori Aurora Leone del collettivo comico The Jackal, lo stand-up comedian Federico Basso e alla direzione musicale il Maestro Enrico Cremonesi.

Ecco i 30 Big in gara in ordine alfabetico nella serata delle cover con tutti i duetti:

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden hour

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con i The Kolors – The riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita