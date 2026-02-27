Sanremo 2026, gli ascolti della terza serata: 9,5 milioni di spettatori e share al 60,6%

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stata seguita da 9 milioni e 543 mila spettatori di total audicene con il 60,6% di share. La platea perde oltre un milione di spettatori rispetto allo scorso anno, ma la percentuale cresce, segno di una maggiore incidenza sul totale del pubblico televisivo della serata. Nel 2025 la terza puntata aveva infatti raccolto, in termini di total audience, 10 milioni e 700 mila spettatori con il 59,8% di share.

Il confronto con le annate recenti. Nel 2024 la terza serata era stata vista da 10 milioni e 1oo mila spettatori con il 60,1% di share; nel 2023 gli spettatori erano stati 9 milioni e 240 mila con il 57,6%; nel 2022 la media si era attestata a 9 milioni e 360 mila con il 54,1%. Più indietro, nel 2021 segnato dalla pandemia, la terza serata si era fermata a 7 milioni e 653 mila spettatori con il 44,3% di share, mentre nel 2020, primo anno con Amadeus, la terza serata era quella dedicata alle cover e aveva ottenuto 9 milioni e 836 mila spettatori pari al 54,5%.

Guardando ancora più indietro alle edizioni condotte dallo stesso Conti, tra il 2015 e il 2017, la terza serata oscillava tra i 10,3 e i 10,4 milioni di spettatori, ma con share compresi tra il 45% e il 47%, quindi lontani dalle percentuali odierne. Il dato del 2026 sembra inserirsi in una fase di stabilizzazione: pubblico in calo rispetto al picco del 2025, ma share in crescita e sopra la soglia simbolica del 60%, a conferma della centralità del Festival nel prime time italiano, questo nonostante la frammentazione dell’ascolto.