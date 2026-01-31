Sanremo 2026, annunciati i duetti per la serata delle cover

Come di consueto, e dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Carlo Conti ha svelato in diretta al TG1 i duetti per la serata delle cover di Sanremo 2026, che si terrà il 27 febbraio. In chiusura di intervento, ha inoltre lasciato intendere che nei prossimi giorni ci saranno nuove anticipazioni sulla nuova edizione del Festival.

Ecco l’elenco completo dei duetti e delle cover:

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia

Bambole di pezza e Cristina D’Avena – Occhi di gatto, Cristina D’Avena

Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te, Luigi Tenco

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi, Pupo

Ditonellapiaga con Tonypitony – The lady is a tramp, Frank Sinatra ft. Ella Fitzgerald

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via, Fabrizio Moro

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé, Las Ketchup

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax, Samuele Bersani

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour, JVKE

Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura, Gianna Nannini

Francesco Renga e Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola, David Bowie

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole, Mina

J-Ax con Ligera Country Fam – E la vita, la vita, Cochi e Renato

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento, Tullio De Piscopo

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto, Riccardo Cocciante

Levante con Gaia – I maschi, Gianna Nannini

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà, Gianluca Grignani

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore, Mina

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio, Carmen Consoli

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo, Jimmy Fontana

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno, Ornella Vanoni

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto, Fabrizio De André

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone, Ornella Vanoni & Gino Paoli

Raf con The Kolors – The riddle, Gigi D’Agostino

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni, Michele Zarrillo

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena, Zucchero

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack, Ray Charles

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho, Andrea Bocelli

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna, Lucio Dalla

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita, Gianni Morandi & Lucio Dalla