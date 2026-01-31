Sanremo 2026, annunciati i duetti per la serata delle cover

Come di consueto, e dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Carlo Conti ha svelato in diretta al TG1 i duetti per la serata delle cover di Sanremo 2026, che si terrà il 27 febbraio. In chiusura di intervento, ha inoltre lasciato intendere che nei prossimi giorni ci saranno nuove anticipazioni sulla nuova edizione del Festival.
Ecco l’elenco completo dei duetti e delle cover:
Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia
Bambole di pezza e Cristina D’Avena – Occhi di gatto, Cristina D’Avena
Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te, Luigi Tenco
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi, Pupo
Ditonellapiaga con Tonypitony – The lady is a tramp, Frank Sinatra ft. Ella Fitzgerald
Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via, Fabrizio Moro
Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé, Las Ketchup
Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax, Samuele Bersani
Ermal Meta con Dardust – Golden Hour, JVKE
Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura, Gianna Nannini
Francesco Renga e Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola, David Bowie
Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole, Mina
J-Ax con Ligera Country Fam – E la vita, la vita, Cochi e Renato
LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento, Tullio De Piscopo
Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto, Riccardo Cocciante
Levante con Gaia – I maschi, Gianna Nannini
Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà, Gianluca Grignani
Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore, Mina
Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio, Carmen Consoli
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo, Jimmy Fontana
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno, Ornella Vanoni
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto, Fabrizio De André
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone, Ornella Vanoni & Gino Paoli
Raf con The Kolors – The riddle, Gigi D’Agostino
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni, Michele Zarrillo
Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena, Zucchero
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack, Ray Charles
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho, Andrea Bocelli
Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna, Lucio Dalla
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita, Gianni Morandi & Lucio Dalla